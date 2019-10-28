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В Сахарі побудували найпотужнішу у світі сонячну електростанцію

Новини » В світі    28.10.2019 - 04:48
В Сахарі побудували найпотужнішу у світі сонячну електростанцію
Скріншот (EBRD / YouTube)

Парк сонячних батарей здатний забезпечити електрикою більше мільйона житлових будинків

В єгипетській пустелі Сахара почав працювати найбільший сонячний парк Benban. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Парк містить 6 млн фотоелектричних панелей. Його потужність становить понад 1,5 ГВт.

Наголошується, що на реалізацію проекту пішло 3 роки. ЄБРР профінансував створення 16-ти з 32 ділянок електростанції.

Сонячна електростанція побудована в околицях міста Ауса та займає 37 кв. км пустелі Сахара. Завдяки потужності в 1,5 ГВт парк здатний забезпечити електроенергією більше мільйона житлових будинків.

При цьому в подальшому сонячний парк планує вийти на потужність 1,8 ГВт.

Раніше найбільшою СЕС у світі була Tenger Desert Park в Китаї потужністю 1,54 ГВт.

Завдяки новій екологічно чистій сонячній електростанції Єгипет зможе щорічно запобігати 1,9 млн тонн викидів СО2 в атмосферу. При цьому до 2020 року країна планує отримувати 20% енергії з відновлюваних джерел.

Нагадаємо, 6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10357, яким передбачається порядок розрахунку "зеленого тарифу" для всіх домашніх сонячних електростанцій незалежно від розміщення і встановленої потужності.

В уряді підрахували, що загальний обсяг потенційних інвестицій у проекти відновлюваної енергетики України становить 12 млрд євро.

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