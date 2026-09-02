На Сахаліні російський Мі-8 із працівниками виборчкому впав просто на трасу

Російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні й був змушений аварійно сісти просто на трасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Мі-8 здійснив "жорстку посадку" на трасу в Долинському районі Сахалінської області. На його борту перебували представник сахалінської обласної виборчої комісії, четверо журналістів місцевих телеканалів та троє членів екіпажу.
За даними пресслужби обласної виборчої комісії, вертоліт повертався з мису Терпіння в Поронайському районі. Там проходило дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ.
Під час польоту назад Мі-8 почав втрачати висоту. Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.
За попередньою інформацією, серйозних травм у людей на борту немає.
"Пасажири та члени екіпажу відбулися синцями та подряпинами, на проїжджій частині також немає жертв і руйнувань", - йдеться у повідомленні російської виборчої комісії.
Про причини втрати висоти вертольотом у повідомленні не уточнюється.
Зазначається, що для забезпечення голосування на віддалених територіях Росія використовує повітряний транспорт, який надає Міністерство оборони РФ.
Проблеми російської цивільної авіації фіксують уже не вперше. У липні ГУР заявляло, що через дефіцит західних комплектуючих у РФ дедалі частіше розбирають одні літаки на запчастини, щоб підтримувати в експлуатації інші.
Росія намагається замаскувати кризу в авіації об'єднанням кількох компаній в один холдинг. За даними СЗРУ, це дозволить приховати фінансові проблеми, але не вирішить дефіцит літаків, запчастин і кадрів.