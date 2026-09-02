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На Сахаліні російський Мі-8 із працівниками виборчкому впав просто на трасу

16:34 02.09.2026 Ср
2 хв
Російський військовий вертоліт почав втрачати висоту дорогою з місця голосування
aimg Марія Науменко
Фото: військовий вертоліт Мі-8 (Getty Images)

Російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні й був змушений аварійно сісти просто на трасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Мі-8 здійснив "жорстку посадку" на трасу в Долинському районі Сахалінської області. На його борту перебували представник сахалінської обласної виборчої комісії, четверо журналістів місцевих телеканалів та троє членів екіпажу.

За даними пресслужби обласної виборчої комісії, вертоліт повертався з мису Терпіння в Поронайському районі. Там проходило дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ.

Під час польоту назад Мі-8 почав втрачати висоту. Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.

За попередньою інформацією, серйозних травм у людей на борту немає.

"Пасажири та члени екіпажу відбулися синцями та подряпинами, на проїжджій частині також немає жертв і руйнувань", - йдеться у повідомленні російської виборчої комісії.

Про причини втрати висоти вертольотом у повідомленні не уточнюється.

Зазначається, що для забезпечення голосування на віддалених територіях Росія використовує повітряний транспорт, який надає Міністерство оборони РФ.

Проблеми російської цивільної авіації фіксують уже не вперше. У липні ГУР заявляло, що через дефіцит західних комплектуючих у РФ дедалі частіше розбирають одні літаки на запчастини, щоб підтримувати в експлуатації інші.

Росія намагається замаскувати кризу в авіації об'єднанням кількох компаній в один холдинг. За даними СЗРУ, це дозволить приховати фінансові проблеми, але не вирішить дефіцит літаків, запчастин і кадрів.

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