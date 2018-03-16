Садовый прокомментировал возобновление Сенкевича в должности мэра Николаева

Мэр Львова, основатель партии "Самопощь", Андрей Садовый назвал справедливым и честным решением восстановить в должности городского главы Николаева Александра Сенкевича, который является также руководителем Николаевского городского отдела партии "Самопомощь". Об этом Садовый сказал в комментарии РБК-Украина.

Отметим, Центральный районный суд в пятницу, 16 марта, удовлетворил иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича до Николаевского городского совета об отмене решения о прекращении его полномочий.

"Я только что говорил с Сашей. Они стоят и ждут на конечный вердикт, как его будет прописано - решение вступает немедленно к исполнению, будут различные апелляционные моменты. Суд принял справедливое и честное решение, другого мы не ожидали", - заявил Садовый.

По его словам, решение городского совета Николаева, принятое 5 октября 2017 года, о досрочном прекращении полномочий Сенкевича является "подлым поступком, который совершили нечестные люди".

"Недолгое время он работал мэром и за два года он сделал чрезвычайно много. Он поднял дух жителей Николаева... Он имеет большинство общины города, которая его поддерживает и которая его выбрала вопреки всем прогнозам. Поэтому если он будет опираться на людей - все будет хорошо. А тех, кто есть в городском совете, на самом деле надо призывать различными методами к здравому смыслу. Потому что когда город не имеет руководителя, то происходит очень много деструктивных вещей. И это бъет в том числе и по тем людям, которые имеют бизнес в Николаеве, потому что капитализация их недвижимости и собственности падает существенно. Мне непонятно почему люди, которые есть в городском совете, в том числе небедные люди, сами делают большие проблемы", - прокомментировал Садовый.

Он также добавил, что общался с дипломатами Госдепа США по ситуации с Сенкевичем.

"Я общался с очень многими дипломатами, которые были очарованы Сашей, когда с ним общались, его интеллектом, умением понимать проблематику. Я, кстати, вопрос репрессий, в том числе против Сенкевича, поднимал, когда был разговор в Госдепе с помощником госсекретаря Митчеллом, и для меня это было принципиально важно. Так же как я поднимал вопрос по мэру Скадовска, которого решением суда отстранили от выполнения обязанностейна на один год за коррупцию, которая называется покупка канцтоваров на 800 гривен, когда он эти канцтовары купил дешевле, чем есть на рынке. Надо бороться и побеждать", - добавил Садовый.

Напомним, судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.

Голосование по отставке Сенкевича состоялось 5 октября 2017 года. На сессии Сенкевич выступил с отчетом, который раскритиковали большинство депутатов. Сам чиновник назвал решение о его импичменте "изнасилованием местной власти".