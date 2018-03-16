Суд визнав незаконним рішенням міської ради Ніколаєва про відставку міського голови

Суддя Центрального районного суду Наталія Черенкова задовольнила позов колишнього міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича до Миколаївського міській раді про скасування рішення про припинення його повноважень. Про це стало відомо з онлайн-трансляції з залу суду, яка велася на сторінці Олександра Сенкевича в Facebook.

Порушені права позивача, порушено принцип верховенства права, порушені норми законодавства. У зв'язку з цим, позов підлягає задоволенню, - йдеться в постанові суду.

Також, за словами адвоката Сенкевича Кирила Юхно, захисту необхідно перевірити весь текст рішення для того, щоб упевнитися в негайному відновленні на посаді мера.

"У мотивувальній частині рішення, коли вона (суддя – ред.) давала оцінку всіх порушень, що вона призвела також і норми адміністративного судочинства, які передбачають негайне виконання і негайне відновлення в посаді. Але з того, що ми почули, в результативній частині рішення цього не було. Зараз потрібно перевірити повний текст рішення", - розповів він.

Опубліковано Олександром Сенкевичем 16 березень 2018 р.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Олександр Сенкевич подав у суд на рішення Миколаївської міської ради про оголошення йому недовіри і відправки у відставку, яке було прийнято 5 жовтня 2017 року.

У Центральному районному суді Миколаєва відбулося підготовче судове засідання за позовом колишнього мера Олександра Сенкевича до Миколаївської міської Ради про визнання протиправним та скасування рішення міськради Про дострокове припинення повноважень міського голови".

Раніше, 5 жовтня депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Сенкевича.