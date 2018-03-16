Садовий прокоментував відновлення Сенкевича на посаді міського голови Миколаєва

Міський голова Львова, засновник партії "Самопоміч" Андрій Садовий назвав справедливим і чесним рішенням відновити на посаді міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, який є також керівником Миколаївського міського відділу партії "Самопоміч". Про це Садовий сказав у коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, Центральний районний суд у п'ятницю, 16 березня, задовольнив позов колишнього міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича до Миколаївської міської ради про скасування рішення щодо припинення його повноважень.

"Я щойно говорив з Сашком. Вони стоять і чекають на кінцевий вердикт, як його буде прописано - чи рішення вступає негайно до виконання, чи будуть різні апеляційні моменти. Суд прийняв справедливе і чесне рішення, іншого ми не чекали", - заявив Садовий.

За його словами, рішення міської ради Миколаєва, прийняте 5 жовтня 2017 року, про дострокове припинення повноважень Сенкевича є "підлим вчинком, який зробили нечесні люди".

"Недовгий час він працював мером і за два роки він зробив надзвичайно багато. Він підняв дух мешканців Миколаєва… Він має більшість громади міста, яка його підтримує і яка його обрала всупереч всім прогнозам. Тому якщо він буде опиратися на людей - все буде гаразд. А тих, хто є в міській раді, насправді треба призивати різними методами до здорового глузду. Тому що коли місто не має керівника, то відбувається дуже багато деструктивних речей. І це б'є в тому числі і по тих людях, які мають бізнес в Миколаєві, тому що капіталізація їхньої нерухомості і власності падає суттєво. Мені незрозуміло чому люди, які є в міській раді, в тому числі небідні люди, самі роблять великі проблеми", - прокоментував Садовий.

Він також додав, що спілкувався із дипломатами Держдепу США щодо ситуації із Сенкевичем.

"Я спілкувався з дуже багатьма дипломатами, які були зачаровані Сашком, коли з ним спілкувалися, його інтелектом, вмінням розуміти проблематику. Я, до речі, питання репресій, в тому числі проти Сенкевича, піднімав, коли мав розмову в Держдепі із помічником держсекретаря Мітчеллом, і для мене це було принципово важливо. Так само як я піднімав питання по меру Скадовська, якого рішенням суду відсторонили від виконання обов'язків на один рік за корупцію, яка називається купівля канцтоварів на 800 гривень, коли він ці канцтовари купив дешевше, як є на ринку. Треба боротися і перемагати", - додав Садовий.

Нагадаємо, суддя Центрального районного суду Наталія Черенкова задовольнила позов колишнього міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича до Миколаївського міській раді про скасування рішення про припинення його повноважень.

Голосування за відставку Сенкевича відбулось 5 жовтня 2017 року. На сесії Сенкевич виступив зі звітом, який розкритикували більшість депутатів. Сам чиновник назвав рішення про його імпічмент "зґвалтуванням місцевої влади".