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Садовой заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Львова

Львов, Среда 19 августа 2020 23:58
Садовой заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Львова
Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Он занимает должность городского головы с 2006 года

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что будет вновь баллотироваться на местных выборах, которые должны состояться в октябре 2020 года. Сегодня ему исполнилось 52 года.

Об этом он заявил в видеообращении на странице в Facebook.

Он перечислил начатые в городе проекты, которые хочет продолжить. В частности, строительство завода по переработке мусора, ремонт улиц, модернизация больницы скорой помощи.

Напомним, Садовой занимает пост мэра Львова с 2006 года.

В 2019 году он заявил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова. По его словам, данное решение связано с желанием работать на уровне государства.

Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Это будет первое народное волеизъявление, которое состоится по новому избирательному законодательству.

Отметим, в Минздраве говорили, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов.

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