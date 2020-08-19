Садовий заявив, що знову балотуватиметься в мери Львова

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Він займає посаду міського голови з 2006 року

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що буде знову балотуватися на місцевих виборах, які повинні відбутися в жовтні 2020 року. Сьогодні йому виповнилося 52 роки.

Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

Він перерахував розпочаті в місті проєкти, які хоче продовжити. Зокрема, будівництво заводу з перероблення сміття, ремонт вулиць, модернізація лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, Садовий на посаді мера Львова з 2006 року.

У 2019 році він заявив, що більше не буде балотуватися на посаду мера Львова. За його словами, дане рішення пов'язане з бажанням працювати на рівні держави.

Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Це буде перше народне волевиявлення, яке відбудеться за новим виборчим законодавством.

Зазначимо, у МОЗ говорили, що погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів.