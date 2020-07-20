Садовой оценил возможность в четвертый раз пойти в мэры Львова

Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)

В прошлом году он утверждал, что собирается остановиться на трех каденциях

Если бы действующий городской глава Львова Андрей Садовой сейчас решился пойти на еще один, четвертый срок, то в первом туре он бы набрал около 35% голосов. Эта цифра вдвое больше, чем у его ближайших соперников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за миллионы: кто будет сражаться за пост мэра в крупнейших городах".

Такой результат сулит Садовому опрос, проведенный компанией Socis, а также внутренняя социология, предоставленная РБК-Украина одним из источников в окружении львовского мэра.

Сам он уклоняется от прямого ответа на вопрос о возможности переизбраться городским головой. Хотя еще в прошлом году он утверждал, что собирается остановиться на трех каденциях.

"Я мэр и сегодня думаю только о городе. Мы переживаем эпидемию. Иногда мне кажется, что я живу в центре этого коронавируса. Победа над вирусом - сегодня моя единственная цель. На мысли о выборах времени нет", - прокомментировал изданию Андрей Садовой.

Напомним, эксперты оценили шансы "Слуги народа"перезагрузить власть на местных выборах.

Отметим, у Зеленского рассказали о кандидатах в мэры Харькова, Одессы и Днепра.