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Садовой оценил возможность в четвертый раз пойти в мэры Львова

Львов, Понедельник 20 июля 2020 10:06
Садовой оценил возможность в четвертый раз пойти в мэры Львова
Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В прошлом году он утверждал, что собирается остановиться на трех каденциях

Если бы действующий городской глава Львова Андрей Садовой сейчас решился пойти на еще один, четвертый срок, то в первом туре он бы набрал около 35% голосов. Эта цифра вдвое больше, чем у его ближайших соперников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за миллионы: кто будет сражаться за пост мэра в крупнейших городах".

Такой результат сулит Садовому опрос, проведенный компанией Socis, а также внутренняя социология, предоставленная РБК-Украина одним из источников в окружении львовского мэра.

Сам он уклоняется от прямого ответа на вопрос о возможности переизбраться городским головой. Хотя еще в прошлом году он утверждал, что собирается остановиться на трех каденциях.

"Я мэр и сегодня думаю только о городе. Мы переживаем эпидемию. Иногда мне кажется, что я живу в центре этого коронавируса. Победа над вирусом - сегодня моя единственная цель. На мысли о выборах времени нет", - прокомментировал изданию Андрей Садовой.

Напомним, эксперты оценили шансы "Слуги народа"перезагрузить власть на местных выборах.

Отметим, у Зеленского рассказали о кандидатах в мэры Харькова, Одессы и Днепра.

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