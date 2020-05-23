Садочки, готелі та фітнес-зали: у Києві розповіли, що запрацює з 1 червня

Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

Рішення про роботу ТРЦ буде розглядатися окремо

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що запрацює в Києві з 1 червня. Зокрема, дозволять відкрити садочки та школи для проведення ЗНО.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пантелеєва, з 1 червня готуються до відкриття дитячі садочки та школи для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а заклади професійної технічної та вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів.

Прес-брифінг щодо запровадження другого етапу послаблення протиепідемічних обмежень. Зокрема, спікери розкажуть про роботу громадського транспорту, роботу магазинів площею до 1000 кв. м та інших закладів. Окрім того, прокоментують рішення Окружного адміністративного суду м. Києва щодо заборони руху транспорту на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Спікери: виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський; заступник голови КМДА Петро Пантелеєв; радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА Пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Також готуються до відкриття з 1 червня готелі, але без роботи ресторанів, дитячі юнацькі спортивні школи, спорткомплекси та фітнес-зали, проте без роботи басейнів. Пляжі та зони відпочинку також запрацюють з 1 червня.

Крім того, з 1 червня у столиці для відвідування відкриють кладовища.

"Рішення про роботу ТРЦ буде ухвалено окремо, це буде залежати від тенденції захворюваності", - додав Пантелеєв.

У КМДА стверджують, що столиця відповідає вимогам для послаблення карантину, але в МОЗ вважають по-іншому. Дані свідчать про те, що Київ ще не може послаблювати обмеження, адже його показник інцидентності перевищує дозволений рівень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні у звичайному режимі запрацює громадський транспорт.

Крім того, з 25 травня у столиці запустять метро та відкриють всі ринки.

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Автор: Дмитро Левицький