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Садикам во Львовской области разрешили возобновить работу

Фото: детсадам во Львовской области разрешили возобновить работу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области садикам разрешили возобновить работу. В очном, дистанционном или смешанном формате - каждое учреждение будет выбирать самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

Такую рекомендацию дал департамент образования и науки ЛОВА, учтя возможности, безопасные условия и запросы родителей.

"С сегодняшнего дня детсады на Львовщине могут возобновить работу. Образовательный процесс возможен в очном, дистанционном или смешанном формате. Это определяет каждое учреждение образования самостоятельно. Соответствующее письмо уже получили руководители отделов образования территориальных общин нашей области", - написал Козицкий.

Он напомнил, что согласно постановлению №305 Кабмина, детей, которые являются внутренне перемещенными или пострадали от военных действий, в учреждения дошкольного образования могут зачислять в первую очередь.

Так, в учреждение необходимо подать заявление о зачислении ребенка, у которого есть:

  • заявление одного из родителей
  • копия свидетельства о рождении
  • медицинская справка, выданная в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", вместе с выводом о том, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования.

"Важно, что при подаче заявления о зачислении ребенка в детсаду один из родителей или другой законный представитель ребенка должен предъявить оригинал документа, который подтверждает право на первоочередное зачисление ребенка, и указать его реквизиты в заявлении", - отметил Козицкий.

Он добавил, что с 14 марта для детей в возрасте от 3 до 6 лет доступна платформа с видеозанятиями детский онлайн-сад.

Проект создали Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, чтобы занять детей познавательными и развивающими активностями. Видеоматериалы доступны на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO.

Напомним, ранее стало известно, что с 14 марта, во Львове возобновили обучение для школьников 1-11 классов в онлайн-формате.

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