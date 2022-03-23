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Дитсадкам у Львівській області дозволили відновити роботу

Фото: дитсадкам у Львівській області дозволили відновити роботу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області дитячим садочкам дозволили відновити роботу. В очному, дистанційному чи змішаному форматі - кожен заклад обиратиме самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської ОДА Максима Козицького.

Таку рекомендацію надав департамент освіти і науки ЛОВА, врахувавши можливості, безпечні умови та запити батьків.

"Від сьогодні дитсадки на Львівщині можуть відновити роботу. Освітній процес можливий в очному, дистанційному чи змішаному форматі. Це визначає кожен заклад освіти самостійно. Відповідний лист уже отримали керівники відділів освіти територіальних громад нашої області", - написав Козицький.

Він нагадав, що відповідно до постанови №305 Кабміну, дітей, які є внутрішньо переміщеними чи постраждали від воєнних дій, до закладів дошкільної освіти можуть зараховувати першочергово.

Так, до закладу необхідно подати заяву про зарахування дитини, у якій є:

  • заява одного з батьків
  • копія свідоцтва про народження
  • медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

"Важливо, що під час подання заяви про зарахування дитини до дитсадку один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, який підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві", - наголосив Козицький.

Він додав, що з 14 березня для дітей віком від 3 до 6 років доступна платформа із відеозаняттями дитячий онлайн-садок НУМО.

Проект створили Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ, щоб зайняти дітей пізнавальними та розвивальними активностями. Відеоматеріали доступні на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 14 березня, у Львові відновили навчання для школярів 1-11 класів в онлайн-форматі.

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