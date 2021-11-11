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Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку и назвал условие

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. При этом он выдвинул условие - перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mtvari.

Как сообщил телеканалу адвокат Саакашвили Нике Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.

"Есть условие прекращения этой голодовки", - цитирует адвокат Саакашвили.

По его словам, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.

"Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом", - цитирует издание "Грузия Онлайн" министра.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и сразу поместили в СИЗО, где он объявил голодовку. 8 ноября его на вертолете перевезли из тюрьмы в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения самочувствия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно информации консилиума врачей, самочувствие Саакашвили может быстро ухудшаться каждую минуту из-за длительного голодания.

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Михаил СаакашвилиГрузия