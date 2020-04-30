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Саакашвілі може зайняти іншу посаду після консультацій з Зеленським

Новини » Політика     30.04.2020 - 15:42
Саакашвілі може зайняти іншу посаду після консультацій з Зеленським
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

При цьому "Слуга народу" мають достатньо голосів для призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра

Михайло Саакашвілі може зайняти іншу посаду після консультацій з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому нардеп зазначив, що фракція має достатньо голосів для призначення Саакашвілі і в якості віце-прем'єра.

"Голосів вистачає, але Саакашвілі останні кілька днів вів тривалі консультації з президентом. Вони знайшли інший формат, в якому вони будуть працювати. Це нова посада. Я не можу вам сказати, тому що це ініціатива президента. У нас є голоси, якщо Саакашвілі і президент зараз визначать, що його треба призначати віце-прем'єром, ми можемо зараз достатньо голосів, щоб прийняти це рішення. Але за моєю інформацією, буде інше рішення. Президент вже відпрацював його з Михайлом. Про це буде повідомлено, можливо, сьогодні. А можливо на початку наступного тижня", - заявив Арахамія.

Раніше РБК-Україна писало, що Михайлу Саакашвілі після зустрічі в Офісі президента запропонували увійти в Національну раду реформ.

Спочатку повідомлялося, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віце-прем'єра. Проте пізніше Арахамія повідомив, що питання про призначення Саакашвілі в порядку денному Ради немає.

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