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Саакашвили впервые доставили в суд, под зданием столкновения: ситуация в Грузии накаляется

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Тбилиси, Понедельник 29 ноября 2021 10:05
Саакашвили впервые доставили в суд, под зданием столкновения: ситуация в Грузии накаляется Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

В пенитенциарной службе подтвердили, что Саакашвили будет присутствовать на процессе. Территория у суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний.

Столкновения

Во дворе собрались сотни его сторонников, которые кричат "Миша, Миша!". Усиленные наряды полиции не пускают участников акции и журналистов близко к зданию.

Обстановка обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.

Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.

У здания суда находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.

Министерство внутренних дел Грузии призывает к соблюдению правопорядка людей, собравшихся у здания Тбилисского городского суда.

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