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К Саакашвили не пустили омбудсмена Денисову

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в тюрьме Михаила Саакашвили. Причины недопуска ей не назвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", - написала Денисова.

Она уточнила, что о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить ей в письме, которое сейчас готовится.

"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михаила Саакашвили", - добавила Денисова.

Напомним, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о ухудшение состояния здоровья Михаила Саакашвили.

Ранее стало известно, что к Саакашвили не впустили консилиум врачей, сформирован министерством здравоохранения Грузии.

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Михаил СаакашвилиГрузияТбилисиДенисова