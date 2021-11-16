К Саакашвили не пустили омбудсмена Денисову

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", - написала Денисова.

Она уточнила, что о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить ей в письме, которое сейчас готовится.

"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михаила Саакашвили", - добавила Денисова.