К Саакашвили не пустили омбудсмена Денисову

Сегодня, 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в тюрьме Михаила Саакашвили. Причины недопуска ей не назвали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в Facebook.
"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", - написала Денисова.
Она уточнила, что о причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить ей в письме, которое сейчас готовится.
"Постараюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михаила Саакашвили", - добавила Денисова.
Напомним, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о ухудшение состояния здоровья Михаила Саакашвили.
Ранее стало известно, что к Саакашвили не впустили консилиум врачей, сформирован министерством здравоохранения Грузии.