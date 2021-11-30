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В Грузии возбудили уголовное дело против адвоката Саакашвили

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Тбилиси, Вторник 30 ноября 2021 22:12
В Грузии возбудили уголовное дело против адвоката Саакашвили Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Против адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамии прокуратура возбудила уголовное дело. Правозащитника обвиняют в неуважении к суду, которое выразилось в оскорблении участника процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Грузии.

"В ходе судебного заседания адвокат Ника Гварамия обратился к участникам - прокурорам - с оскорбительными словами, которые на тот момент остались вне внимания суда и других участников процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело против адвоката возбуждено после изучения видеозаписи судебного заседания. Правозащитника обвиняют по ч. 1 ст. 366 УК Грузии (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судопроизводства). Гварамии грозит штраф или лишение свободы на срок до одного года.

В прокуратуре отметили, что на следующем заседании, которое назначено на 23 декабря, обвинение выступит с ходатайством удалить Гварамию из зала суда.

Кроме того, прокуратура обратилась в комиссию по этике Коллегии адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку действиям Гварамии и начать против него дисциплинарное производство.

Напомним, заседание по делу Саакашвили отложили до 23 декабря из-за столкновений возле здания суда в Тбилиси сторонников бывшего президента и полиции.

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Михаил Саакашвили Грузия
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