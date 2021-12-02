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Саакашвілі привезли в суд. У Тбілісі знову протести

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Грузія, Четвер 02 грудня 2021 11:29
Саакашвілі привезли в суд. У Тбілісі знову протести Фото: Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі привезли до Тбіліського міського суду. У місті почалися масові протестні акції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський новинний портал "Новини Грузія".

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться чергове засідання у "справі про піджаки", за яким Саакашвілі звинувачується в розтраті держкоштів. Процес проходитиме на тлі протестної акції, організованої найбільшою опозиційною партією країни - "Єдиним національним рухом".

Прихильники Саакашвілі стали збиратися біля будівлі суду з самого ранку. На місці встановили великий екран, на якому транслюватиметься виступ третього президента Грузії в суді.

Для присутності на процесі до суду прибули члени сім'ї Міхеїла Саакашвілі і соратники по партії.


Адвокат політика Шота Тутберідзе заявив, що на сьогоднішньому суді Міхеїл Саакашвілі виступить з промовою, яка підніме завісу над політичними звинуваченнями.

"Цей процес буде дзеркалом і лакмусовим папером, на якому грузинське суспільство дуже добре побачить, які політичні репресії відбуваються проти третього президента. Виступ Саакашвілі зірве маску з безлічі політичних звинувачень", - уточнив він

Слухання почнеться через кілька хвилин. Очікується, що на процес буде допущено десять журналістів від різних ЗМІ, а також оператор громадського телебачення. При цьому суд не дозволив транслювати процес у прямому ефірі-телеканали зможуть показати тільки вже відзняті кадри.

Нагадаємо, 30 листопада проти адвоката колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Нікі Гварамії прокуратура порушити кримінальну справу. Правозахисника звинувачують у неповазі до суду, яка виразилася в образі учасника процесу.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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