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Саакашвили попросил помощи у властей США

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США, Пятница 19 ноября 2021 12:46
Саакашвили попросил помощи у властей США Фото: Михаил Саакашвили обратился к властям США за помощью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям Соединенных Штатов Америки за помощью. В тюремной записке он написал, что США должны вмешаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", - заявил Саакашвили в письме, которое передал через адвокатов.

В написанном от руки послании властям США Саакашвили утверждает, что подвергался насилию в тюрьме: избиениям и унижениям перед сокамерниками. Экс-президент Грузии отметил, что грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.

Напомним, 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в тюрьме Михаила Саакашвили.

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Михаил Саакашвили
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