Саакашвили попросил помощи у властей США

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям Соединенных Штатов Америки за помощью. В тюремной записке он написал, что США должны вмешаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", - заявил Саакашвили в письме, которое передал через адвокатов.

В написанном от руки послании властям США Саакашвили утверждает, что подвергался насилию в тюрьме: избиениям и унижениям перед сокамерниками. Экс-президент Грузии отметил, что грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.