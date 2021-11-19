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Саакашвілі попросив допомоги у влади США

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США, П'ятниця 19 листопада 2021 12:46
Саакашвілі попросив допомоги у влади США Фото: Михайло Саакашвілі звернувся до влади США за допомогою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до влади Сполучених Штатів Америки за допомогою. У тюремній записці він написав, що США мають втрутитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Якщо США не прийдуть захистити мене, це буде страшним сигналом усім політикам і людям із прозахідними поглядами", - заявив Саакашвілі у листі, який передав через адвокатів.

У написаному від руки посланні владі США Саакашвілі стверджує, що зазнав насильства у в'язниці: побиття і приниження перед співкамерниками. Екс-президент Грузії зазначив, що грузинська влада не дозволяє йому перевестися до звичайної лікарні з тюремної та бути присутнім на власному суді.

Нагадаємо, 16 листопада український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у в'язниці Михайла Саакашвілі.

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Міхеіл Саакашвілі
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