Саакашвили похищен из Горийской больницы, - адвокат

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. По его словам, он пропал из Горийской больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Гварамии.
Адвокат Саакашвили добавил, что его вывезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.
Чуть позже Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика "насильно похитили из городской больницы" и вывезли в Руставскую тюрьму.
Ранее мы писали, что Саакашвили хотели перевести из военного госпиталя, ему стало плохо.