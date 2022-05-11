Саакашвили переведут из тюрьмы в клинику в Тбилиси для обследования

По словам члена "Национального движения" Кобы Накопия, бывший глава государства согласился на поступившее от министра юстиции Рати Брегадзе предложение о переводе в клинику "Вивамед". Это будет проведено в ближайшие дни.

"В этом предложении не говорится касательно перевода Саакашвили для лечения, ему предложили перевести в "Вивамед" для проведения обследования и вернуть в пенитенциарное учреждение", - рассказал Накопия.

Третьего президента Грузии предлагали перевести из тюрьмы во вторник, но в этот день у него была встреча с членами семьи.

"Саакашвили подтвердил представителям пенитенциарной службы, что готов на перевод на обследование завтра, послезавтра и в последующие дни", - говорит Накопия.

Ранее в апреле уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии и нуждается в немедленном лечении за границей.

Дело Саакашвили в Грузии

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.

В Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.