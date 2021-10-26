Саакашвили отказывается переводиться в тюремную больницу, - адвокат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдани. При этом бывшему чиновнику дважды потребовалась реанимация.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", - отметил в письме Саакашвили.

По словам адвоката Ника Гварамия, Саакашвили слаб.

"Его тело заметно ослабло, он тяжело просыпается утром, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением", - заявил он.

Адвокат добавил, что экс-президенту Грузии дважды потребовалась реанимация.

"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее могу прямо сказать, что политзаключенный Саакашвили не умрет", - добавил он.