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Саакашвілі відмовляється переводитися в тюремну лікарню, - адвокат

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Вівторок 26 жовтня 2021 22:01
Саакашвілі відмовляється переводитися в тюремну лікарню, - адвокат Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовляється від переведення в тюремну лікарню в Глдані. При цьому колишньому чиновнику двічі знадобилася реанімація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданской в'язниці і вважаю за краще залишатися там, де я зараз, до тих пір, поки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку Я відмовляюся від мого переведення в Глданську в'язницю", - зазначив у листі Саакашвілі.

За словами адвоката Ніка Гварамія, Саакашвілі слабкий.

"Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість в кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням", - заявив він.

Адвокат додав, що екс-президенту Грузії двічі знадобилася реанімація.

"Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Проте можу прямо сказати, що політв'язень Саакашвілі не помре", - додав він.

Нагадаємо, вчора адвокат Саакашвілі заявив, що грузинському екс-президенту знадобилася допомога реаніматолога.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денисова завтра планує відвідати Саакашвілі у в'язниці.

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Міхеіл Саакашвілі
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