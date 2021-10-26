Украинский омбудсмен завтра посетит Саакашвили в тюрьме Грузии
Украинский омбудсмен Людмила Денисова завтра планирует посетить арестованного в Грузии Михаила Саакашвили. Он находится в грузинской тюрьме Рустави.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Сегодня, находясь с визитом в Грузии, омбудсмен встретилась с адвокатами Саакашвили. Они рассказали о состоянии грузинского экс-президента, который уже 26-й день голодает в тюрьме.
"Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михаила и соблюдения его процессуальных прав. Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать о состоянии здоровья и проверить условия его содержания", - заявили в пресс-службе Денисовой.
Напомним, вчера адвокат Саакашвили заявил, что грузинскому экс-президенту понадобилась помощь реаниматолога.