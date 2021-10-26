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Украинский омбудсмен завтра посетит Саакашвили в тюрьме Грузии

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Грузия, Вторник 26 октября 2021 20:46
Украинский омбудсмен завтра посетит Саакашвили в тюрьме Грузии Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский омбудсмен Людмила Денисова завтра планирует посетить арестованного в Грузии Михаила Саакашвили. Он находится в грузинской тюрьме Рустави.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Сегодня, находясь с визитом в Грузии, омбудсмен встретилась с адвокатами Саакашвили. Они рассказали о состоянии грузинского экс-президента, который уже 26-й день голодает в тюрьме.

"Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михаила и соблюдения его процессуальных прав. Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать о состоянии здоровья и проверить условия его содержания", - заявили в пресс-службе Денисовой.

Напомним, вчера адвокат Саакашвили заявил, что грузинскому экс-президенту понадобилась помощь реаниматолога.

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Денисова Михаил Саакашвили
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