Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, - омбудсмен

Задержанный в Тбилиси бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. Он также потребовал встречи с украинским консулом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

"Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она уточнила, что посетила Саакашвили в тюрьме в тот момент, когда он проходил медицинское обследование. После этого, по ее словам, им дали возможность пообщаться в камере.

Омбудсмен добавила, что как гражданин Украины Саакашвили потребовал встречи с консулом. При этом она отметила, что экс-президент отказался обсуждать как он попал в Грузию.