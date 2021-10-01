ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, - омбудсмен

Новина українською →
Тбилиси, Пятница 01 октября 2021 22:46
Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, - омбудсмен Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Задержанный в Тбилиси бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. Он также потребовал встречи с украинским консулом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

"Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она уточнила, что посетила Саакашвили в тюрьме в тот момент, когда он проходил медицинское обследование. После этого, по ее словам, им дали возможность пообщаться в камере.

Омбудсмен добавила, что как гражданин Украины Саакашвили потребовал встречи с консулом. При этом она отметила, что экс-президент отказался обсуждать как он попал в Грузию.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Отметим, из-за задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе грузинского посла, чтобы получить официальную информацию о причинах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили Грузия
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо