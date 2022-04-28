Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии, - Денисова

"Промедление с лечением Михаила может привести к его инвалидности, а в дальнейшем даже к летальным исходам", - отметила она, ссылаясь на врача Саакашвили.

Денисова напомнила, что неоднократно отмечала необходимость продолжения лечения Михаила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом.

"Призываю власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права. В частности, третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - констатировала чиновник.