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Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии, - Денисова

Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Михаил Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии и нуждается в немедленном лечении за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Промедление с лечением Михаила может привести к его инвалидности, а в дальнейшем даже к летальным исходам", - отметила она, ссылаясь на врача Саакашвили.

Денисова напомнила, что неоднократно отмечала необходимость продолжения лечения Михаила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом.

"Призываю власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права. В частности, третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - констатировала чиновник.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

Кроме того, стало известно, что против Саакашвили возбудили еще одно дело за незаконное пересечение границы.

В свою очередь в Киеве заявляют, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

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Михаил Саакашвили