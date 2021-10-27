Саакашвили не будет прекращать голодовку и ложиться в тюремную больницу, - омбудсмен

Украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме . Она узнала о состоянии его здоровья и его планах по голодовке и переводу в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг омбудсмена после встречи с Саакашвили.

По словам Денисовой, в колонии, где держат Саакашвили, постоянно дежурит реанимационная бригада, которая может сделать ему переливание крови или массаж сердца при необходимости. Однако эта бригада не сможет восстановить жизненноважные органы Саакашвили. В то же время грузинский экс-президент не хочет ложиться в тюремную больницу.

"Он не будет переезжать в тюремную больницу. Он считает, что там не безопасно для его жизни. Также там нет необходимой инфраструктуры для оказания помощи Саакашвили. Я буду обращаться, чтобы Саакашвили перевезли в частный центр для оказания ему помощи", - сказала она.

Омбудсмен также подчеркнула, что заключенный Саакашвили планирует продолжить голодовку, а принудительное кормление, от которого он категорически отказывается, будет нарушением прав человека.

"Мы знаем, что по протоколу, есть такая возможность, что тюремный врач собирает группу врачей и они принимают решение о принудительном кормлении. Но есть решение ЕСПЧ, что принудительное кормление является нарушением прав человека. Поэтому он будет отказываться от этого пока находиться в сознании", - добавила Денисова.