С-300 надолго не хватило. РФ снова обстреливает Николаев из "Смерчей" из-за ударов ВСУ

ВСУ ударили по батарее россиян, поэтому уже этой ночью оккупанты обстреляли Николаев из "Смерчей", а не из зенитно-ракетных систем С-300, что наблюдалось в последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Это довольно существенный удар по внутреннему положению дел в войсках врага. То, что враг ответил ночным обстрелом Николаева уже никого не удивляет. Это стало практикой. Но накануне нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями был нанесен точный удар по батарее С-300, которыми гатили все эти дни по Николаеву модифицированными разрывными снарядами. Эта батарея была уничтожена и этой ночью враг уже атаковал Николаев "Смерчами". Очень много попаданий в поля. К сожалению, есть информация о пострадавших, она уточняется", - рассказала она.

По словам Гуменюк, вдобавок ВСУ нанесли 5 авиационных ударов и уничтожили 5 опорных пунктов врага и командно-наблюдательный пункт спецподразделения Росгвардии.