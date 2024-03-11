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РЖД і не тільки. У Росії перестав працювати ряд цифрових сервісів

Фото: У Росії перестав працювати сайт РЖД (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Росії її стався масовий збій у роботі цифрових сервісів. Зокрема, користувачі скаржаться на припинення роботи сайту РЖД.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Ввечері 11 березня в низці регіонів Росії не працює сайт "Російських залізниць", через що користувачі не мають можливості купити квитки в онлайн-форматі.

 

Фото: проблеми з роботою сайту РЖД в Росії (скріншоти)

Також у Росії не працює портал "Госуслуг". Росіяни масово скаржаться, що сайт "не відповідає".

 

Фото: проблеми з роботою порталу Держпослуг (скріншоти)

При цьому спостерігаються проблеми в роботі сайтів: московського метро, порталу мера та уряду Москви, кар'єрного порталу уряду Москви, порталу постачальників і не лише.

 

Фото: у Росії проблеми з цифровими сервісами (скріншоти)

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, вранці в Росії вже спостерігався збій у роботі низки сервісів.

Зокрема перебої зафіксовані як у самій Москві, так і в інших регіонах РФ.

Наприклад, користувачі транспортних карток "Трійка" (використовується для оплати проїзду в громадському транспорті Москви, Московської області та в 38 регіонах РФ) почали повідомляти про масовий збій у роботі системи.

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