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Рыженков: никто не верил, что "Азовсталь" устоит. Наши бойцы - герои

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 12:12
Рыженков: никто не верил, что "Азовсталь" устоит. Наши бойцы - герои Фото: никто не верил, что "Азовсталь" устоит (azovstal.metinvestholding.com)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на то, что "Азовсталь" постоянно находится под обстрелами и полностью окружена, украинские бойцы смогли удерживать ее на протяжении более двух месяцев. Они герои, и ими гордится вся страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова в эфире CNN.

"Никто не верил, что они продержатся почти два месяца. А они сделали это. Они настоящие герои", - заявил Рыженков.

По его словам, все мирные жители были эвакуированы из "Азовстали", а сам завод постоянно подвергается массированным обстрелам. Был разрушен военный госпиталь, но медики все еще пытаются оказывать помощь раненым.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь мирным жителям, которые выехали из Мариуполя. Им предоставляется вся необходимая гуманитарная, медицинская и психологическая помощь", - рассказал он.

Как известно, российские войска окружили "Азовсталь" и все еще пытаются захватить завод, но он остается под контролем украинских военных.

Владелец завода Ринат Ахметов ранее заявил, что гордится тем фактом, что "Азовсталь" стала украинской крепостью. И подчеркнул: заводы в Мариуполе ни при каких условиях не будут работать в условиях российской оккупации.

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Азовсталь Метинвест
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