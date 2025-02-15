Рютте звернувся до Європи із закликом щодо миру та безпеки України

У суботу, 15 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до Європи. Зокрема, він закликав європейські країни висувати конкретні ініціативи та ідеї щодо миру та гарантій безпеки для України.

Рютте зазначив, що в Україні має бути міцний та тривалий мир. І в цьому між американцями та європейцями ж згода.

"Для наших європейських друзів я б сказав - долучайтеся до обговорення. І не шляхом скарг на те, чи є ви за столом (переговорів - ред.) або ні, а виходьте з конкретними пропозиціями, з ідеями, підвищуйте витрати, щоб забезпечити тренування та продовження бойових поставок. Висувайте конкретні ідеї, наприклад, як можуть виглядати гарантії безпеки", - заявив Генсек.

Він підкреслив, що з самого початку виступав за те, щоб європейські члени Альянсу замість висловлення претензій перейшли до конкретного планування, визначали можливі зусилля та вклад, який можуть зробити європейські союзники.

Також Рютте зазначив, що Україну треба забезпечити, аби вона була у можливо кращій позиції на переговорах. Зокрема, мова йде про тренування солдатів та постачання зброї.

"Є дуже чітке спільне розуміння: ми маємо забезпечити, щоб Україна була у можливо кращій позиції під час мирних переговорів. Це означає продовження тренування для України, продовження постачань зброї для України. Щоб за результатом цих переговорів Україна була країною, яка ніколи більше не стикатиметься з викликом з боку Росії або від Володимира Путіна", - сказав він.

Відповідаючи на питання модератора, Рютте підкреслив, що зберігає оптимізм щодо майбутнього трансатлантичного партнерства. Він зазначив, що під час спілкування з американськими посадовцями завжди відчував тверду впевненість у тому, що США та Європа є єдиною спільнотою. Крім того, він відзначив "непохитну відданість" нової адміністрації США у зміцненні Альянсу, а також її очікування від європейських партнерів щодо зростання оборонних витрат.

"Європейська сторона має нарощувати оборонні витрати, і вони (американці – ред.) праві. Ми не витрачаємо достатньо, і це буде ключовим завданням для Гааги – визначити нові цифри, нові показники, на основі реального змісту того, якими є недоліки та провали, де ми є зараз, і де ми маємо бути, якщо за 4-5 років ми все ще хочемо бути здатними захистити себе", - зазначив Рютте.

На його думку, одним з головних викликів, що стоять перед союзниками НАТО, є нагальна потреба у значному розширенні оборонного виробництва. Генеральний секретар Альянсу звернув увагу на той факт, що Росія здатна випускати за три місяці такий обсяг боєприпасів, який усі країни НАТО разом виробляють лише за рік. При цьому, він наголосив, що економічний потенціал Альянсу майже у 20 разів перевищує можливості Росії.

"Росія перейшла на воєнні рейки, вона має воєнну економіку, а ми – ні, і ми маємо це зробити. Це буде також добрий бізнес для американців, тому що європейці платять у чотири рази більше до США, ніж США витрачають в Європі. Тож нарощування оборонного виробництва означатиме вливання великої кількості доларів для американської економіки", - резюмував генсек НАТО.