Рютте обратился к Европе с призывом о мире и безопасности Украины

В субботу, 15 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Европе. В частности, он призвал европейские страны выдвигать конкретные инициативы и идеи относительно мира и гарантий безопасности для Украины.

Рютте отметил, что в Украине должен быть прочный и длительный мир. И в этом между американцами и европейцами же согласие.

"Для наших европейских друзей я бы сказал - присоединяйтесь к обсуждению. И не путем жалоб на то, есть ли вы за столом (переговоров - ред.) или нет, а выходите с конкретными предложениями, с идеями, повышайте расходы, чтобы обеспечить тренировки и продолжение боевых поставок. Выдвигайте конкретные идеи, например, как могут выглядеть гарантии безопасности", - заявил Генсек.

Он подчеркнул, что с самого начала выступал за то, чтобы европейские члены Альянса вместо высказывания претензий перешли к конкретному планированию, определяли возможные усилия и вклад, который могут сделать европейские союзники.

Также Рютте отметил, что Украину надо обеспечить, чтобы она была в возможно лучшей позиции на переговорах. В частности, речь идет о тренировке солдат и поставках оружия.

"Есть очень четкое общее понимание: мы должны обеспечить, чтобы Украина была в возможно лучшей позиции во время мирных переговоров. Это означает продолжение тренировки для Украины, продолжение поставок оружия для Украины. Чтобы по результатам этих переговоров Украина была страной, которая никогда больше не будет сталкиваться с вызовом со стороны России или от Владимира Путина", - сказал он.

Отвечая на вопрос модератора, Рютте подчеркнул, что сохраняет оптимизм относительно будущего трансатлантического партнерства. Он отметил, что во время общения с американскими чиновниками всегда чувствовал твердую уверенность в том, что США и Европа являются единым сообществом. Кроме того, он отметил "непоколебимую преданность" новой администрации США в укреплении Альянса, а также ее ожидания от европейских партнеров по росту оборонных расходов.

"Европейская сторона должна наращивать оборонные расходы, и они (американцы - ред.) правы. Мы не тратим достаточно, и это будет ключевой задачей для Гааги - определить новые цифры, новые показатели, на основе реального содержания того, каковы недостатки и провалы, где мы сейчас, и где мы должны быть, если через 4-5 лет мы все еще хотим быть способными защитить себя", - отметил Рютте.

По его мнению, одним из главных вызовов, стоящих перед союзниками НАТО, является насущная необходимость в значительном расширении оборонного производства. Генеральный секретарь Альянса обратил внимание на тот факт, что Россия способна выпускать за три месяца такой объем боеприпасов, который все страны НАТО вместе производят только за год. При этом, он отметил, что экономический потенциал Альянса почти в 20 раз превышает возможности России.

"Россия перешла на военные рельсы, она имеет военную экономику, а мы - нет, и мы должны это сделать. Это будет также хороший бизнес для американцев, потому что европейцы платят в четыре раза больше в США, чем США тратят в Европе. Поэтому наращивание оборонного производства будет означать вливание большого количества долларов для американской экономики", - резюмировал генсек НАТО.