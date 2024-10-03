Рютте про збиття дронів та ракет РФ країнами НАТО: рішення приймають національні органи

Що цьому передувало

Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії під час ворожих атак на Одеську область. Крім того, зафіксовано декілька випадків, коли російські ракети залітали на територію Польщі.

При цьому обидві країни, які є членами НАТО, не збивали російські ракети та дрони.

Україна закликає партнерів знищувати повітряні цілі РФ, які залітають у їх повітряний простір. Також точаться дискусії про те, щоб союзники допомагали Україні збивати російські ракети на її території.

Президент Володимир Зеленський заявив, що союзники могли б збивати російські ракети над Україною, як над Ізраїлем іранські "Шахеди".

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