Рютте о сбитии дронов и ракет РФ странами НАТО: решения принимают национальные органы

Что этому предшествовало

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время вражеских атак на Одесскую область. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев, когда российские ракеты залетали на территорию Польши.

При этом обе страны, являющиеся членами НАТО, не сбивали российские ракеты и дроны.

Украина призывает партнеров уничтожать воздушные цели РФ, залетающие в их воздушное пространство. Также ведутся дискуссии о том, чтобы союзники помогали Украине сбивать российские ракеты на ее территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что союзники могли бы сбивать российские ракеты над Украиной как над Израилем иранские "Шахеды".

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