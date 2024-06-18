Рютте запропонував угоду Орбану щодо України задля посади генсека НАТО, - FT

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану можливість відмовитися від участі в діяльності НАТО з підтримки України, якщо його призначать генеральним секретарем військового альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, напередодні Рютте й Орбан провели зустріч у кулуарах вечері лідерів ЄС у Брюсселі. Прем'єр-міністр Нідерландів пообіцяв, що за його правління Угорщина матиме право відмовитися від участі в діяльності НАТО на підтримку України і за межами території членів альянсу, повідомили двоє людей, обізнаних про перебіг обговорення.
Представник Рютте заявив, що ввечері в понеділок у них з Орбаном відбулася "хороша розмова", і насамперед обговорювали підсумки зустрічі, що відбулася минулого тижня між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і угорським прем'єр-міністром.
"Прем'єр-міністр Рютте підтвердить прем'єр-міністру Орбану в письмовому вигляді те, що вони обговорили. Це була хороша і відкрита розмова, і обидва домовилися зосередитися на майбутньому", - заявив прес-секретар.
Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг залишить свою посаду 1 жовтня 2024 року. До цього часу в Альянсі мають визначитися, хто його замінить.
Наразі головним претендентом на посаду генсека НАТО є прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Раніше стало відомо, що 28 із 32 країн НАТО підтримують його кандидатуру. Однак для того, щоб Рютте став генсеком, потрібний консенсус.
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