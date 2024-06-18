Рютте запропонував угоду Орбану щодо України задля посади генсека НАТО, - FT

За даними видання, напередодні Рютте й Орбан провели зустріч у кулуарах вечері лідерів ЄС у Брюсселі. Прем'єр-міністр Нідерландів пообіцяв, що за його правління Угорщина матиме право відмовитися від участі в діяльності НАТО на підтримку України і за межами території членів альянсу, повідомили двоє людей, обізнаних про перебіг обговорення.

Представник Рютте заявив, що ввечері в понеділок у них з Орбаном відбулася "хороша розмова", і насамперед обговорювали підсумки зустрічі, що відбулася минулого тижня між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і угорським прем'єр-міністром.

"Прем'єр-міністр Рютте підтвердить прем'єр-міністру Орбану в письмовому вигляді те, що вони обговорили. Це була хороша і відкрита розмова, і обидва домовилися зосередитися на майбутньому", - заявив прес-секретар.