Рютте раптово їде до Вашингтона: генсек НАТО зустрінеться із президентом США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю НАТО Еллісон Харт у соцмережі Х та анонс на сайті НАТО.
За словами прессекретаря альянсу, Марк Рютте 21–22 жовтня перебуватиме з візитом у Вашингтоні, окрузі Колумбія, де і має зустрітись із Дональдом Трампом.
Запланованих заходів для ЗМІ за підсумками зустрічі не передбачається. Про програму і тему зустрічі не повідомляється.
Візит відбувається на тлі гальмування підготовки зустрічі Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.
Журналіст Reuters Грем Слеттері написав у соцмережі Х, що візит Рютте до Вашингтона пов'язаний з намірами ЄС "відреагувати на останні дипломатичні маневри Трампа".
Після телефонної розмови президента США і російського диктатора 16 жовтня Дональд Трамп заявив, що він і Путін знову зустрінуться, але вже в Будапешті.
У рамках підготовки до зустрічі держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зідвонились 20 жовтня.
Але наступного дня, 21 жовтня, стало відомо, що зустріч не відбудеться.
"У найближчому майбутньому немає планів зустрічі президента Трампа з президентом Путіним", - написав кореспондент Axios Барак Равід у соцмережі Х з посиланням на слова неназваного представника Білого дому.
Чиновник уточнив, що держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели продуктивний дзвінок, тому "додаткова особиста зустріч не потрібна".