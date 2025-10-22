Рютте раптово їде до Вашингтона: генсек НАТО зустрінеться із президентом США

За словами прессекретаря альянсу, Марк Рютте 21–22 жовтня перебуватиме з візитом у Вашингтоні, окрузі Колумбія, де і має зустрітись із Дональдом Трампом.

Запланованих заходів для ЗМІ за підсумками зустрічі не передбачається. Про програму і тему зустрічі не повідомляється.

Візит відбувається на тлі гальмування підготовки зустрічі Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Журналіст Reuters Грем Слеттері написав у соцмережі Х, що візит Рютте до Вашингтона пов'язаний з намірами ЄС "відреагувати на останні дипломатичні маневри Трампа".

