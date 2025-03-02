Чому відновлення "Північного потоку-2" не "відірве" Росію від Китаю: у ЦПД дали пояснення
США хочуть "відірвати" Росію від Китаю. Але такий сценарій неможливий навіть у випадку відновлення "Північного потоку-2".
Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Відірвати" Росію від Китаю у США не вийде. Вони дуже цього хочуть, але китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" просувається на континенти завдяки інфраструктурним інвестиціям. І дестабілізація Запада тільки зіграє на руку Пекіну", - констатував він.
За словами Коваленка, Росія продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю.
"Не партнером, а саме придатком. А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або, чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю?" - задається риторичними питаннями військовий.
Звісно, що, за його словами, можна запровадити санкції, але поки в США немає плану окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів, тому "чутки про відновлення "Північного потоку-2" не просто так з‘явились".
"Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території", - констатував Коваленко.
Відновлення "Північного потоку-2"
Як до цього писало видання Financial Times, за підтримки американських інвесторів розробляється проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Ця ініціатива, як зазначається, може вплинути на відносини між США та Росією на тлі геополітичних змін.
Нагадаємо, будівництво "Північного потоку-2" було розпочато у 2018 році. Його мета - забезпечити щорічне прокачування 55 млрд кубометрів природного газу безпосередньо з Росії до Німеччини. Наразі він не діє.
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