Чому відновлення "Північного потоку-2" не "відірве" Росію від Китаю: у ЦПД дали пояснення

США хочуть "відірвати" Росію від Китаю. Але такий сценарій неможливий навіть у випадку відновлення "Північного потоку-2".

"Відірвати" Росію від Китаю у США не вийде. Вони дуже цього хочуть, але китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" просувається на континенти завдяки інфраструктурним інвестиціям. І дестабілізація Запада тільки зіграє на руку Пекіну", - констатував він.

За словами Коваленка, Росія продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю.

"Не партнером, а саме придатком. А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або, чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю?" - задається риторичними питаннями військовий.

Звісно, що, за його словами, можна запровадити санкції, але поки в США немає плану окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів, тому "чутки про відновлення "Північного потоку-2" не просто так з‘явились".

"Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території", - констатував Коваленко.