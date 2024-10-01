Рютте высказался об ударах по территории РФ: Украина имеет право защищать себя

Украина ведет войну самообороны, и в соответствии с международным правом имеет право защищать себя. Даже если это включает действия за пределами ее границ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

Он подчеркнул, что каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины.

"Украина ведет войну самообороны. Это означает, что Украина имеет право защищать себя. И как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это партнеры решают", - заявил Рютте.

Он также отметил, что одно конкретное оружие не решит войну, но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.

"Надо понимать, что одно конкретное оружие не решит войну. Но это очень важно. Я понимаю просьбу Украины. Но опять же - это союзники должны решать что делать. И есть определенные партнеры, например США. Их руководство потратило миллиарды долларов, помогая Украине в самообороне. Четко можно сказать, что Украина без помощи США вряд ли была бы независимой страной", - добавил генсек НАТО.