Під час спілкування з журналістами перед зустріччю "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада у Марка Рютте запитали, чи турбує його те, що Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом.

У відповідь генсек НАТО наголосив на важливості діалогу між керівниками великих країн та похвалив американського президента за його миротворчі ініціативи.

"Не забувайте: Росія та США - великі ядерні держави. Китай - це майбутня ядерна держава. Важливо, щоб лідери зустрічалися, зокрема і з ядерних держав. Тож цілком нормально, що ці люди зустрічаються, що вони намагаються домовитися про найкращий шлях уперед", - пояснив він.

Окремо Рютте відзначив роль очільника Білого дому у врегулюванні війни проти України.

"Президент Трамп постійно докладає геркулесових зусиль для досягнення миру в Україні, і я можу лише похвалити його за це", - підкреслив генсек Альянсу.

Він також додав, що абсолютно не хвилюється через тристоронній саміт у Китаї за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, назвавши такі переговори важливими.

Марк Рютте зазначив, що на зустрічі в Берліні союзники зосередяться на двох головних питаннях - встановленні миру в Україні та її посиленні, поки триває війна.

За його словами, два дні тому на засіданні в Брюсселі партнери домовилися забезпечити ЗСУ необхідною зброєю та допомогою на наступну зиму і подальший період.

Генсек НАТО також подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію берлінської зустрічі, а спецпосланцям США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру - за їхню роботу над мирним процесом.