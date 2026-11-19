Зустрічі лідерів ядерних держав є цілком нормальним явищем, а президент США Дональд Трамп докладає величезних зусиль для досягнення миру в Україні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Під час спілкування з журналістами перед зустріччю "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада у Марка Рютте запитали, чи турбує його те, що Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом.
У відповідь генсек НАТО наголосив на важливості діалогу між керівниками великих країн та похвалив американського президента за його миротворчі ініціативи.
"Не забувайте: Росія та США - великі ядерні держави. Китай - це майбутня ядерна держава. Важливо, щоб лідери зустрічалися, зокрема і з ядерних держав. Тож цілком нормально, що ці люди зустрічаються, що вони намагаються домовитися про найкращий шлях уперед", - пояснив він.
Окремо Рютте відзначив роль очільника Білого дому у врегулюванні війни проти України.
"Президент Трамп постійно докладає геркулесових зусиль для досягнення миру в Україні, і я можу лише похвалити його за це", - підкреслив генсек Альянсу.
Він також додав, що абсолютно не хвилюється через тристоронній саміт у Китаї за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, назвавши такі переговори важливими.
Марк Рютте зазначив, що на зустрічі в Берліні союзники зосередяться на двох головних питаннях - встановленні миру в Україні та її посиленні, поки триває війна.
За його словами, два дні тому на засіданні в Брюсселі партнери домовилися забезпечити ЗСУ необхідною зброєю та допомогою на наступну зиму і подальший період.
Генсек НАТО також подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію берлінської зустрічі, а спецпосланцям США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру - за їхню роботу над мирним процесом.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС відбулася перша в історії тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, глави КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.
Перед початком саміту Трамп та Путін провели двосторонню зустріч, під час якої американський лідер заявив, що обидві сторони нібито прагнуть завершення війни в Україні.
Водночас усе, що відомо про підготовку до саміту, свідчило, що Пекін заздалегідь вибудував протокол так, аби підкреслити нерівність статусів учасників - Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа в аеропорту та посадив поруч на прийомі, тоді як очільника Кремля тримали осторонь.
Самі переговори трьох лідерів тривали близько півтори години. За їхніми підсумками сторони ухвалили декларацію про мир, зосередившись на зниженні ядерних ризиків, проте жодних проривних рішень щодо припинення війни РФ проти України так і не оголосили.
Більше про те, навіщо лідерам знадобилася ця зустріч та які ризики вона несе для Києва, читайте в матеріалі РБК-Україна.