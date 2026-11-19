Во время общения с журналистами перед встречей "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября Марка Рютте спросили, беспокоит ли его то, что Дональд Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом.

В ответ генсек НАТО отметил важность диалога между руководителями крупных стран и похвалил американского президента за его миротворческие инициативы.

"Не забывайте: Россия и США - крупные ядерные государства. Китай - это будущее ядерное государство. Важно, чтобы лидеры встречались, в том числе и из ядерных государств. Так что вполне нормально, что эти люди встречаются, что они пытаются договориться о лучшем пути вперед", - пояснил он.

Отдельно Рютте отметил роль главы Белого дома в урегулировании войны против Украины.

"Президент Трамп постоянно прилагает геркулесовые усилия для достижения мира в Украине, и я могу только похвалить его за это", - подчеркнул генсек Альянса.

Он также добавил, что совершенно не волнуется из-за трехстороннего саммита в Китае с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина, назвав такие переговоры важными.

Марк Рютте отметил, что на встрече в Берлине союзники сосредоточятся на двух главных вопросах - установлении мира в Украине и ее усилении, пока идет война.

По его словам, два дня назад на заседании в Брюсселе партнеры договорились обеспечить ВСУ необходимым оружием и помощью на следующую зиму и последующий период.

Генсек НАТО также поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию берлинской встречи, а спецпосланников США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру - за их работу над мирным процессом.