Рютте установил рекорд по сроку пребывания на посту премьера Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте установил рекорд продолжительности пребывания на должности главы правительства этой страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Сообщается, что сегодня прошел 4310-й день пребывания Рютте в должности. Таким образом он обошел Рууда Люберса, который занимал пост премьера в 1980-х и начале 90-х годов.
"Я чувствую, что на полпути", - пошутил недавно Рютте на пресс-конференции, прокомментировав свое правление в течение последних 12 лет.
Рютте сформировал свою первую коалицию в 2010 году, а четвертую - в октябре 2021 года после выборов, которые рассматривались как референдум о том, как он справляется с пандемией коронавируса.
Среди нынешних европейских национальных лидеров лишь венгерский премьер Виктор Орбан находится у власти дольше, чем Рютте.
Напомним, ранее нидерландский премьер заявил, что его страна не прекратит оказывать военную помощь Украине этим летом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.