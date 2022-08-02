Рютте встановив рекорд щодо терміну перебування на посаді прем'єра Нідерландів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Повідомляється, що сьогодні пройшов 4310-й день перебування Рютте на посаді. Таким чином він обійшов Рууда Люберса, який займав пост прем'єра в 1980-х і початку 90-х років.

"Я відчуваю, що на півдорозі", - пожартував нещодавно Рютте на прес-конференції, прокоментувавши своє правління протягом останніх 12 років.

Рютте сформував свою першу коаліцію в 2010 році, а четверту - в жовтні 2021 року після виборів, які розглядалися як референдум про те, як він справляється з пандемією коронавірусу.

Серед нинішніх європейських національних лідерів лише угорський прем'єр Віктор Орбан перебуває при владі довше, ніж Рютте.