Рютте про угоду США та НАТО: Україна може отримати величезну кількість озброєння

"Це дуже важливо. Ви (звернувся до Трампа - ред.) зателефонували мені в четвер і сказали, що ухвалили рішення. І це рішення полягає в тому, що ви хочете, щоб Україна мала все необхідне для підтримки та захисту від Росії, але ви не хочете, щоб європейці платили за це, що абсолютно логічно", - сказав Рютте.

За його словами, в цьому полягає величезний успіх саміту НАТО, на якому країни Альянсу домовилися збільшити оборонне промислове виробництво, витрати на оборону до 5%, а також допомогу Україні.

"Тож, ґрунтуючись на цьому, можна сказати, що Європа зробила крок уперед. Зараз європейці знову роблять крок уперед. Я був у контакті з багатьма країнами. Я можу сказати, що наразі Німеччина значною мірою, а також Фінляндія, Данія, Швеція і Норвегія, Королівство, Нідерланди, Канада. Вони всі хочуть бути частиною цього", - зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що це тільки перша хвиля, далі буде більше.

"Тож ми працюватимемо через натовські системи, щоб переконатися, що ми знаємо, що потрібно Україні, щоб ми могли зробити пакети, звісно, у такий спосіб, як ми обговорювали це сьогодні зранку з Пітом Гегсетом у Пентагоні. У такий спосіб, що, звісно, ми збережемо свої запаси, необхідні для захисту цієї країни, це абсолютно зрозуміло, але це означатиме, що Україна може отримати у свої руки справді величезну кількість військового озброєння для ППО, а також ракети, боєприпаси тощо", - додав Рютте.

Він також прокоментував дедлайн Трампа для Росії у 50 днів на укладання мирної угоди з Україною.

"Тож якби я був Володимиром Путіним сьогодні, і ви говорили про те, що ви плануєте зробити за 50 днів, я б переглянув, чи не варто мені серйозніше ставитися до перемовин щодо України", - зазначив генсек НАТО.