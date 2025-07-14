Рютте о соглашении США и НАТО: Украина может получить огромное количество вооружения

"Это очень важно. Вы (обратился к Трампу - ред.) позвонили мне в четверг и сказали, что приняли решение. И это решение заключается в том, что вы хотите, чтобы Украина имела все необходимое для поддержки и защиты от России, но вы не хотите, чтобы европейцы платили за это, что абсолютно логично", - сказал Рютте.

По его словам, в этом заключается огромный успех саммита НАТО, на котором страны Альянса договорились увеличить оборонное промышленное производство, расходы на оборону до 5%, а также помощь Украине.

"Поэтому, основываясь на этом, можно сказать, что Европа сделала шаг вперед. Сейчас европейцы снова делают шаг вперед. Я был в контакте со многими странами. Я могу сказать, что сейчас Германия в значительной степени, а также Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия, Королевство, Нидерланды, Канада. Они все хотят быть частью этого", - отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что это только первая волна, дальше будет больше.

"Поэтому мы будем работать через натовские системы, чтобы убедиться, что мы знаем, что нужно Украине, чтобы мы могли сделать пакеты, конечно, таким образом, как мы обсуждали это сегодня утром с Питом Гегсетом в Пентагоне. Таким образом, что, конечно, мы сохраним свои запасы, необходимые для защиты этой страны, это совершенно понятно, но это будет означать, что Украина может получить в свои руки действительно огромное количество военного вооружения для ПВО, а также ракеты, боеприпасы и т.д.", - добавил Рютте.

Он также прокомментировал дедлайн Трампа для России в 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

"Поэтому если бы я был Владимиром Путиным сегодня, и вы говорили о том, что вы планируете сделать за 50 дней, я бы пересмотрел, не стоит ли мне серьезнее относиться к переговорам по Украине", - отметил генсек НАТО.