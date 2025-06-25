Рютте розкрив роль США у можливому захисті ЄС від російської агресії

Він закликав Канаду та європейські країни прискорити фінансування, щоб ефективно протистояти російській агресії.

"Для мене абсолютно зрозуміло, що Сполучені Штати повністю віддані НАТО, повністю віддані статті 5, і так, є також очікування, яке сьогодні справдиться, що канадці та європейці прискорять свої витрати, забезпечуючи, щоб ми не лише могли захистити себе від росіян та інших, але й зрівняли витрати. І це справедливо, що ми витрачаємо стільки ж, скільки витрачають США", - сказав він.

Рютте також підкреслив, що основа статті 5 взаємний захист союзників незалежно від форми атаки, чи це кібератака, чи гібридна.

Він зазначив, що деталі не повинні ставити під сумнів готовність НАТО захищати кожного члена.

"Найважливіше у статті 5 і найкраще в ній те, що чітко зазначено, що ми захищаємо один одного, коли на нас нападають. Але ви завжди отримуватимете всі ці запитання, але чи це кібератака, чи ця гібридна атака, ми ніколи не вдаємося в ці деталі" - наголосив Рютте.