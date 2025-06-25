Рютте раскрыл роль США в возможной защите ЕС от российской агрессии

Он призвал Канаду и европейские страны ускорить финансирование, чтобы эффективно противостоять российской агрессии.

"Для меня совершенно понятно, что Соединенные Штаты полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5, и да, есть также ожидания, которое сегодня оправдается, что канадцы и европейцы ускорят свои расходы, обеспечивая, чтобы мы не только могли защитить себя от русских и других, но и уравняли расходы. И это справедливо, что мы тратим столько же, сколько тратят США", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что основа статьи 5 взаимная защита союзников независимо от формы атаки, будь то кибератака или гибридная.

Он отметил, что детали не должны ставить под сомнение готовность НАТО защищать каждого члена.

"Самое важное в статье 5 и лучшее в ней то, что четко указано, что мы защищаем друг друга, когда на нас нападают. Но вы всегда будете получать все эти вопросы, но это кибератака, или эта гибридная атака, мы никогда не вдаемся в эти детали", - подчеркнул Рютте.