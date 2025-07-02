Рютте різко пройшовся по Лаврову: "З його рота нічого корисного не вилітало"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте різко розкритикував главу російського МЗС Сергєя Лаврова через його нещодавні коментарі про "крах" Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Рютте сказав в ефірі Fox News.

Що передувало

Декілька днів тому у глави МЗС Росії Сергія Лаврова попросили прокоментувати слова його польського колеги Радослава Сікорського, який спрогнозував крах путінського режиму внаслідок сучасної "гонки озброєнь".

"Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації", - відповів Лавров.

Що сказав Рютте

Генсек НАТО, коментуючи ці слова, спочатку похвалив "величезну зовнішньополітичну перемогу" президента США Дональда Трампа і його адміністрації щодо збільшення оборонних витрат НАТО.

"Лавров - він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги", - сказав Рютте.

Ризик війни Росії та НАТО

Варто нагадати, що Росія на постійній основі спекулює на темі вступу України до НАТО. Зокрема, перед повномасштабним вторгненням в Україну 2022 року у Путіна заявляли, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну і Москва не може більше з цим миритися.