Рютте пропонує купувати Україні зброю в США за гроші ЄС: що про це каже МЗС

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував купувати зброю для України в США за гроші Європейського Союзу. В українському МЗС вітають дискусії про те, як зберегти та посилити військову підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на пресконференції для ЗМІ.

"Ми вітаємо дискусії про те, яким чином зберегти та посилити військову підтримку України. Це здорова дискусія, яка означає, що загалом всі поділяють мету - військова підтримка України має зберігатися та посилюватись", - сказав Тихий.

Він зазначив, що політика стримування російської агресії має бути комплексною і в ній мають брати участь як Європа, так і США.

"Що стосується конкретних модальностей військової підтримки, як вона буде продовжуватись та в якій формі, то я думаю, що це буде визначатися на майбутніх контактах з американською стороною", - додав речник МЗС.