Рютте пропонує купувати Україні зброю в США за гроші ЄС: що про це каже МЗС
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував купувати зброю для України в США за гроші Європейського Союзу. В українському МЗС вітають дискусії про те, як зберегти та посилити військову підтримку Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на пресконференції для ЗМІ.
"Ми вітаємо дискусії про те, яким чином зберегти та посилити військову підтримку України. Це здорова дискусія, яка означає, що загалом всі поділяють мету - військова підтримка України має зберігатися та посилюватись", - сказав Тихий.
Він зазначив, що політика стримування російської агресії має бути комплексною і в ній мають брати участь як Європа, так і США.
"Що стосується конкретних модальностей військової підтримки, як вона буде продовжуватись та в якій формі, то я думаю, що це буде визначатися на майбутніх контактах з американською стороною", - додав речник МЗС.
Що пропонує Рютте
Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати Америки повинні продовжити постачання зброї в Україну. Європа оплатить рахунки.
За його словами, Альянс має більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво оборонної промисловості та брати на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.
"Що стосується України, нам також необхідно, щоб США продовжували свою участь. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну за допомогою своєї оборонно-промислової бази, то рахунок сплатять європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові це зробити", - додав Рютте.
Коментарі генсека НАТО прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп заявив раніше цього тижня, що Євросоюз має робити більше для підтримки України.
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