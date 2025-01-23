Рютте предлагает покупать Украине оружие в США за деньги ЕС: что об этом говорит МИД
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил покупать оружие для Украины в США за деньги Европейского Союза. В украинском МИД приветствуют дискуссии о том, как сохранить и усилить военную поддержку Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.
"Мы приветствуем дискуссии о том, каким образом сохранить и усилить военную поддержку Украины. Это здоровая дискуссия, которая означает, что в целом все разделяют цель - военная поддержка Украины должна сохраняться и усиливаться", - сказал Тихий.
Он отметил, что политика сдерживания российской агрессии должна быть комплексной и в ней должны участвовать как Европа, так и США.
"Что касается конкретных модальностей военной поддержки, как она будет продолжаться и в какой форме, то я думаю, что это будет определяться на будущих контактах с американской стороной", - добавил спикер МИД.
Что предлагает Рютте
Напомним, сегодня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты Америки должны продолжить поставки оружия в Украину. Европа оплатит счета.
По его словам, Альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую долю расходов на помощь Украине.
"Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали свое участие. Если новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с помощью своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", - добавил Рютте.
Комментарии генсека НАТО прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что Евросоюз должен делать больше для поддержки Украины.
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