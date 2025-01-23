Рютте предлагает покупать Украине оружие в США за деньги ЕС: что об этом говорит МИД

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил покупать оружие для Украины в США за деньги Европейского Союза. В украинском МИД приветствуют дискуссии о том, как сохранить и усилить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.

"Мы приветствуем дискуссии о том, каким образом сохранить и усилить военную поддержку Украины. Это здоровая дискуссия, которая означает, что в целом все разделяют цель - военная поддержка Украины должна сохраняться и усиливаться", - сказал Тихий.

Он отметил, что политика сдерживания российской агрессии должна быть комплексной и в ней должны участвовать как Европа, так и США.

"Что касается конкретных модальностей военной поддержки, как она будет продолжаться и в какой форме, то я думаю, что это будет определяться на будущих контактах с американской стороной", - добавил спикер МИД.