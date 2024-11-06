Рютте попередив про небезпеку розширення війни в Україні через залучення військ КНДР

Нещодавно тисячі північнокорейських солдатів прибули в Курську область Росії, щоб брати участь у бойових діях проти України. Інформацію про це було представлено на зустрічі за участю представників розвідки та оборони Південної Кореї, а також 32 союзників по НАТО та індо-тихоокеанських партнерів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Уперше за століття іноземні війська з'явилися в Росії, що є значною і тривожною подією для Європи.
"Поглиблення військових та економічних зв'язків між нерозважливою Росією та знахабнілою Північною Кореєю не просто загрожує євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці, вони глибоко небезпечні для глобальної безпеки", - наголосив Рютте.
За словами Рютте, Росія, яка не досягла своїх стратегічних цілей, дедалі більше залежить від авторитарних режимів - Китаю, Ірану та Північної Кореї. Росія покладається на Китай для підтримки економіки, на Іран - для поставок дронів і ракет, а на Північну Корею - для поповнення боєприпасів і відправки військ.
Північнокорейські солдати, які не мають бойового досвіду з 1950-х років, отримають унікальну можливість набути навичок сучасних військових операцій, що становить загрозу для майбутньої стабільності на Корейському півострові. Натомість Росія, ймовірно, передасть Пхеньяну військові технології, що лише посилить напруженість у регіоні.
Ескалація конфлікту вимагає більш активної участі з боку Китаю, щоб використати свій вплив на Москву і Пхеньян та запобігти зростанню агресії. Рютте закликав європейські та індо-тихоокеанські країни до зміцнення оборонних і розвідувальних зв'язків, щоб стримувати вплив авторитарних союзів.
НАТО продовжує підтримувати Україну і направило 99% всієї військової допомоги Києву з початку війни, а також виділить 40 мільярдів євро цього року.
Рютте зазначив, що вартість підтримки України становить менш як 1% ВВП союзників, що, за його словами, - невисока ціна за глобальну безпеку.
Нещодавно КНДР уклала з Росією угоду про відправку своїх військових для участі у бойових діях проти України.
За даними ГУР, до Росії вже прибуло 12 тисяч північнокорейських солдатів. Їх готують до можливих битв у Курській області.
Аналітики ISW припускають, що набутий на українському фронті досвід північнокорейські військові можуть використовувати у майбутніх конфліктах, якщо країна візьме у них участь.
Раніше The Independent розповів, що Північна Корея отримає натомість на відправку військ на війну проти України.
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